Versão barata: aprenda a fazer pipoca doce de cinema com apenas R$ 3

Com a pandemia do novo coronavírus, fomos obrigados a trocar o cinema pelo sofá de casa na hora de assistir filmes. No entanto, muita gente sente falta de todo o ritual do cinema, que inclui, claro, a pipoca. Para ajudar os saudosistas, Pedro e Nato (@pedroenato) preparam uma receita de pipoca doce de cinema por apenas R$ 3.

Confira a segunda receita da série ‘Versão Barata’, na qual os influenciadores baianos irão ensinar a reproduzir de forma econômica comidas que pesam o no bolso.

1/2 xícara de milho de pipoca

1 colher e 1/2 de sopa de óleo de milho

1 xícara de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Coloque os milhos de pipoca numa panela média e o óleo e mexa até que todos os milhos fiquem grudados no fundo da panela. Tampe e deixe em fogo baixo até os milhos estourarem. Reserve. Em uma panela com profundidade, coloque o açúcar e deixe em fogo baixo até derreter. Pode puxar o açúcar derretido das bordas para o centro com uma espátula de silicone. Quando derreter, coloque a manteiga no caramelo. Misture para incorporar. Adicione uma colher de chá de bicarbonato de sódio e mexa. Coloque a pipoca nesse caramelo, misture e ponha numa forma. Quando esfriar, separe as pipocas e coloque num baldinho.