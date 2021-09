Vestibular 2022: UERJ divulgou a obra escolhida em consulta pública

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) encerrou a consulta pública aberta pelo Departamento de Seleção Acadêmica para a escolha do texto literário que servirá de embasamento para a prova de redação do Vestibular 2022.

A UERJ deu três opções de romances policiais brasileiros para que interessados votassem:

“A hipótese humana”, de Alberto Mussa;

“Um romance perigoso”, de Flávio Carneiro;

“Uma janela em Copacabana”, de Luiz Alfredo Garcia Roza.

A obra escolhida foi “Uma janela em Copacabana”, de Luiz Alfredo Garcia Roza. Portanto, esse será o livro basilar para a prova de redação. Para as questões de Língua Portuguesa e Literaturas, a UERJ irá manter a indicação anterior de leitura do livro Os Sonetos, de Luiz de Camões.

Vestibular 2022 terá apenas uma fase

Você Pode Gostar Também:

De acordo com as informações da UERJ, o Vestibular Estadual 2022 será feito em uma única fase devido à pandemia da covid-19. A aplicação das provas está prevista para acontecer no dia 20 de fevereiro de 2022.

Ainda conforme a UERJ, o Exame Único será composto por uma prova de redação e por 60 questões objetivas de todas as disciplinas: Biologia; Física; Geografia; História; Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês); Língua Portuguesa e Literaturas; Matemática; e Química.

Em breve a universidade deve informar o período de inscrição do Vestibular Estadual 2022 e outras informações sobre o processo seletivo.

Confira mais detalhes no site da UERJ.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja UFAM reabre inscrições da 3ª etapa do PSC 2021.