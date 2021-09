Vestibular 2022: UERJ recebe pedidos de isenção da taxa de inscrição

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) abriu nesta terça-feira, dia 28 de setembro, o período para envio de pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular Estadual 2022. De acordo com o cronograma, os interessados podem enviar as solicitações até amanhã (30).

Os pedidos de isenção devem ser feitos por meio do site de Vestibular da UERJ. Conforme o edital, podem solicitar a isenção os candidatos que já concluíram o ensino médio ou que estejam no último ano do ensino médio e que possuem renda mensal familiar de até R$ 1.650.

Os interessados devem enviar a documentação exigida até o dia 4 de outubro para o endereço da universidade, de acordo com o edital de isenção.

Inscrições e provas

O período de inscrição do Vestibular Estadual 2022 será aberto no dia 8 de novembro. Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 26 de novembro deste ano. As vagas são para 32 cursos de graduação.

De acordo com a UERJ, o Vestibular de 2022 será feito em uma única fase devido à pandemia da covid-19. A aplicação das provas está prevista para acontecer no dia 20 de fevereiro de 2022.

O Exame Único será composto por uma prova de redação e por 60 questões objetivas de todas as disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História; Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa e Literaturas, Matemática, e Química.

Obras obrigatórias

De acordo com consulta realizada pela UERJ, a prova de redação terá como obra basilar o livro “Uma janela em Copacabana”, do autor Luiz Alfredo Garcia Roza. No entanto, para as questões de Língua Portuguesa e Literaturas, a UERJ irá manter a indicação anterior de leitura do livro Os Sonetos, de Luiz de Camões.

