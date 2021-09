Vestibular de Outono: UEPG recebe pedidos de isenção da taxa até 30 de setembro

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) abriu o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular de Outono 2021. De acordo com o cronograma da UEG, os candidatos em situação de carência socioeconômica devem enviar os pedidos de isenção até 30 de setembro.

As solicitações devem ser feitas virtualmente, por meio do site da UEPG. Para pedir a isenção, o candidato deve cumprir os requisitos de renda e não pode ter curso superior concluído, em andamento, trancado ou abandonado, conforme edital de isenção.

A divulgação dos resultados dos pedidos está prevista para o dia 25 de outubro. Após a divulgação do resultado, o candidato terá até dois dias úteis para entrar com recurso. Ainda conforme o edital, os recursos devem ser enviados exclusivamente via protocolo digital – SEI, por meio de endereço eletrônico.

A concessão da isenção não implica na inscrição automática do estudante no processo seletivo, de modo que todos os interessados (isentos ou não) devem se inscrever.

De acordo com o edital de isenção, os candidatos que não se enquadram nos requisitos estabelecidos no documentos devem pagar a taxa integralmente.

Inscrições do Vestibular de Outono

O período de inscrição do Vestibular de Outono 2021 será aberto no dia 1º de novembro. O prazo para as inscrições termina no dia 29 de novembro. Desse modo, os candidatos não isentos devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 30 seguinte.

