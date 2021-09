Vida após a morte: confira como será retorno de José Alfredo, em Império

Apesar de algumas pessoas saberem do paradeiro de Zé Alfredo, será Marta que acabará com a farsa do empresário. Ela descobrirá onde o marido está escondido e contará tudo para as autoridades. No primeiro horário do dia, a Polícia Federal baterá na porta do barracão da escola de samba Unidos de Santa Teresa, onde estará o homem de preto.