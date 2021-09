Vídeo: BPA resgata 54 animais silvestres de cativeiro irregular em Maceió

Após denúncias anônimas, militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), descobriram neste domingo, 12, um cativeiro de animais silvestres e exóticos em uma residência no bairro do Trapiche da Barra, região Sul de Maceió. Lá foram apreendidos jiboias, jabutis, pássaros de diversas espécies, serpentes exóticas, teiús entre outros animais. Ver essa foto no Instagram…

Após denúncias anônimas, militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), descobriram neste domingo, 12, um cativeiro de animais silvestres e exóticos em uma residência no bairro do Trapiche da Barra, região Sul de Maceió. Lá foram apreendidos jiboias, jabutis, pássaros de diversas espécies, serpentes exóticas, teiús entre outros animais.

O responsável por manter os animais em cativeiro não apresentou documentação de autorização para criá-los, por isso foi conduzido até a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis e os animais foram encaminhados para o Cetas/IBAMA, onde serão avaliados e, se possível, devolvidos à natureza.

No total foram resgatados 54 animais: 09 (nove) jabutis, 11 (onze) jiboias, 03 (três) tejus, 02 (dois) mané-mago, 02 (dois) periquitos do mato, 06 (seis) rolinhas caldo de feijão, 06 (seis) jandaias, 02 (duas) nakas e 13 (treze) cobras de milho.