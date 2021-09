Vídeo: Motorista pede para ‘encher o tanque’ e sai de posto de combustíveis sem pagar

Na manhã desta terça-feira, 14, um motorista encheu o tanque do seu carro em um posto de combustíveis, no bairro do Farol, em Maceió, e fugiu sem pagar. Ao perceber o que aconteceu, um frentista ainda tentou correr atrás do veículo, mas não conseguiu alcançá-lo. Segundo funcionários do estabelecimento, após abastecer o motorista ficou ‘enrolando’…

Na manhã desta terça-feira, 14, um motorista encheu o tanque do seu carro em um posto de combustíveis, no bairro do Farol, em Maceió, e fugiu sem pagar. Ao perceber o que aconteceu, um frentista ainda tentou correr atrás do veículo, mas não conseguiu alcançá-lo.

Segundo funcionários do estabelecimento, após abastecer o motorista ficou ‘enrolando’ sobre o modo que o pagamento, no valor aproximado de R$ 200,00, seria feito e pediu para primeiro calibrar os pneus do carro. Nesse momento, o motorista do veículo aproveitou para fugir do posto.

O funcionário ainda segue atrás do cliente pela Av. Fernandes Lima, colocando-se em risco, mas o carro não para. Os funcionários informaram que não conseguiram anotar a placa do carro.

As imagens do ocorrido viralizaram durante todo o dia. Um Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado junto à Polícia Civil.