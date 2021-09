Viih Tube fala sobre erros no BBB: ‘Achei que estava arrasando’

As ex-BBBs Thaís e Viih Tube se reencontraram em uma live onde responderam perguntas dos fãs. “Sincerona”, a youtuber falou sobre erros e atitudes que não repetiria no reality global.

“Se me perguntassem se eu faria tudo de novo e não mudaria nada, eu estaria mentindo, pois vejo que poderia me ponderar mais no jogo. Eu achava que estava arrasando quando ganhei a última prova do líder, e quando sai, vi que não. Hoje acho engraçado”, disse.

A loira ainda falou sobre sua amizade com Thaís que se estendeu após o fim do Big Brother Brasil. “Nossa amizade desde dentro da casa é algo improvável, porque somos completamente diferentes, mas ao mesmo tempo, temos um jeito bobo, quer dizer feliz”, explicou.

As duas ainda revelaram que não assistiram ao BBB, por recomendações de seus psicólogos.