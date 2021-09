Vila Nova 0 x 0 Confiança – Resultado ruim para quem foge da degola – Futebol Interior

Goiânia, GO, 21 (AFI) – Para quem luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, o empate sem gols entre Vila Nova e Confiança, nesta noite no OBA, em Goiânia (GO), acabou sendo um resultado ruim. Para o time goiano, porque está colado no grupo de degola, com 27 pontos, em 15.º lugar. E, para o time sergipano, que continua dentro do Z4 com 18 pontos, em 19.º lugar.

SEM CHANCES

Apesar da disposição dos dois times, o jogo se limitou a muita correria e pouca criatividade. Tanto que os goleiros se transformaram em meros espectadores. Não fizeram nenhuma defesa, limitando seus trabalhos à reposição de bola.

Pela dimensão menor do gramado, o jogo também foi repleto de faltas, amarrado e lento. Uma frustração para o público, agora de volta às arquibancadas e com saudade de ver um bom futebol.

ARMAÇÃO E CHANCES

No segundo tempo, o Confiança manteve seu esquema 4-4-2 protegendo bem seu setor defensivo e exigindo maior movimentação por parte do Vila Nova. O time goiano ‘encarou’ o desafio e impôs forte pressão.

Aos nove minutos, o time goiano criou duas grandes chances. A primeira num chute à queima roupa de Rafael Donato e que Rafael Santos rebateu e a segunda com Alesson que, após dominar no peito, chutou de esquerda e a bola explodiu no travessão.

POBRE TORCEDOR

Depois deste lance, a torcida só ficou de pé aos 37 minutos quando João Pedro lançou Alan Grafite na costas da defesa. Mas quando o atacante, já dentro da área, iria chutar, Jonathan Bocão deu um toque por trás e mandou a bola para escanteio.

Outro lance que gerou expectativa na torcida aconteceu aos 44 minutos, quando Pedro Júnior invadiu a área pelo lado direito e, sozinho, chutou por cima, mas bem por cima, tirando do torcedor o grito de decepção.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima sexta-feira, o Vila Nova fará o clássico contra o rival Goiás, na Serrinha a partir das 19 horas. No sábado, o Confiança vai receber o Operário-PR, a partir das 17h30, em Aracaju (SE).