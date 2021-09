Vila Nova acerta com lateral que deixou o Figueirense – Futebol Interior

Goiânia, GO, 29 (AFI) – Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova acertou a contratação do lateral-direito André Krobel para a sequência da temporada.

O novo reforço colorado já vem treinando com o restante do elenco e aguarda apenas a liberação no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição do técnico Higo Magalhães.

Essa será a terceira passagem de André Krobel pelo futebol goiano. Antes do Vila Nova, o lateral-direito defendeu Goiás e Iporá, ambos em 2018.

Revelado no Joinville, André Krobel tem 26 anos e acumula passagens também por Avaí, Tombense, Marcílio Dias, Náutico, América-RN e Brasil de Pelotas, além de Goiás, Iporá e Figueirense.

Agora, Higo Magalhães tem três opções para a lateral direita. Além de André Krobel, o treinador conta com Lucas Muzetti e Danilo Belão.

Embalado por duas vitórias seguidas, o Vila Nova respirou na luta contra o rebaixamento e subiu para a 13ª colocação, com 33 pontos.