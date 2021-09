Vila Nova confirma reforço que disputou a Libertadores em 2021 – Futebol Interior

Goiânia, GO, 06 (AFI) – O Vila Nova anunciou oficialmente a contratação do atacante Nico Maná, de 27 anos. O nome do jogador já está no BID, à disposição do técnico Higo Magalhães.

Nico começou a carreira no Boca Juniors e rodou por clubes como San Martín San Juan, da Argentina, Panetolikos, da Grécia, Guarani, do Paraguai, e Defensa y Justicia, da Argentina.

Vila Nova confirmou Nico Maná

No time do Paraguai fez 56 jogos, marcou cinco gols e deu oito assistências. Ele esteve no grupo que disputou a atual edição da Copa Libertadores da América.

SÉRIE B

O Vila Nova está na 16ª colocação, com 23 pontos, mesma pontuação do Vitória, na zona de rebaixamento. O próximo deasfio é diante do Náutico, nesta sexta-feira, às 21h30, no OBA.