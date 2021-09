Vila Nova negocia com atacante do Figueirense, ex-São Bento e Avaí – Futebol Interior

Goiânia, GO, 20 (AFI) – O Vila Nova está perto de anunciar a contratação do atacante Diego Tavares, de 30 anos, que vinha disputando o Campeonato Brasileiro da Série C com o Figueirense. O jogador negocia a rescisão de seu contrato, devido à eliminação do clube catarinense na competição.

Diego Tavares começou a carreira no Iraty e rodou por Caldense, Toledo, Paraná, Avaí, Botafogo-SP, Fortaleza, São Bento, Sampaio Corrêa e Figueirense. Foram 18 jogos com a camisa do clube catarinense e três gols marcados.

Diego Tavares deve jogar no Vila Nova. Foto: Patrick Floriani/FFC

Caso realemente acerte com o Vila Nova, o atacante disputará porisção com Kelvin, Clayton e Alesson, hoje titulares sob o comando de Higo Magalhães. A equipe ainda conta com Maná e Pedro Júnior.

SÉRIE B

O Vila Nova é o 16º colocado da Série B, com 26 pontos, dois atrás do Vitória, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o desafio é diante do Confiança, às 21h30, no OBA.