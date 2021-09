Vila Nova se dá bem no clássico, Remo vence no final e golaço de Nenê garante primeira vitória de Diniz – Futebol Interior

Campinas, Sp, 24 (AFI) Três jogos abriram a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira à noite. Vila Nova se deu bem no clássico, o Remo se garantiu no final e Fernando Diniz venceu a primeira pelo Vasco

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE B!

CLÁSSICO DEU VILA

O Vila Nova foi mais ligado e organizado no jogo, saiu com a vitória no clássico goiano contra o Goiás– 2 a 1 no rival, em partida disputada na Serrinha, em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B.

A vitória dá um respiro ao Vila na luta contra o rebaixamento – o time agora é o 13ª, com 30 pontos, cinco a mais do que o Vitória, que ainda joga na rodada contra o Londrina.

O Goiás sofre sua segunda derrota seguida e com 45 pontos vê sua vice-liderança ameaçada, já que pode ser ultrapassado por Botafogo e CRB e ainda ver o Guarani encostar na tabela.

NENÊ GARANTE

Com um golaço de Nenê, o Vasco bateu o Brusque por 1 a 0 na noite desta sexta-feira e voltou a vencer na Série B do Brasileirão depois de três rodada. O jogo aconteceu no Estádio Augusto Bauer, em Brusque e o time carioca teve Léo Matos foi expulso no fim do primeiro tempo. É a primeira vitória do técnico Fernando Diniz no Vasco.

O Vasco sobe para a sétima colocação, com 37 pontos, sete pontos atrás do CRB, quarto colocado.

O Brusque chega a 12 jogos sem vencer na competição e se aproxima da zona de rebaixamento

REMO NO FINAL

Com gol de Jefferson aos 51 minutos do segundo tempo, o Remo venceu o Náutico na noite desta sexta-feira, por 1 a 0, no estádio Baenão, em Belém (PA), Foi o primeiro confronto do time paraense com torcedores nas arquibancadas.

Com o resultado, o Remo chegou 37 pontos e aparece na sétima colocação. Já o Náutico amargou a quarta derrota consecutiva no campeonato e caiu para o décimo lugar, com 35 pontos ganhos. Apesar da distância para o G4, a dupla ainda sonha com a briga pelo acesso.

Para esta partida, o Náutico ainda não pôde contar com o técnico Hélio dos Anjos nas arquibancadas. Apesar de contratado para substituir Marcelo Chamusca, ele acompanhou a partida dos camarotes. O time foi dirigido por Marcelo Rocha, auxiliar fixo do clube.

SÁBADO TEM MAIS

Neste sábado, tem quatro partidas pela rodada. Invicto há quatro jogos, mas vindo de empate sem gols diante do ameaçado Vitória, o Coritiba soma 49 pontos e receberá o Guarani, às 21 horas, no Couto Pereira. O time do técnico Daniel Paulista superou o Remo por 2 a 0 e, sem perder há cinco rodadas, pulou para o quinto lugar com 41 pontos, a três do G4.

No domingo, três jogos fecham a rodada.

CONFIRA OS OUTROS JOGOS VÁLIDOS PELA 26.ª RODADA DA SÉRIE B: