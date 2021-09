Vila Nova x Confiança – Duelo dos desesperados no OBA – Futebol Interior

Goiânia, GO, 21 (AFI) – O Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga recebe na noite desta terça-feira um confronto direto na luta contra o rebaixamento. A partir das 21h30, Vila Nova e Confiança se enfrentam pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro.

A derrota para o líder Coritiba, por 1 a 0, em Curitiba, fez o Vila Nova ficar na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 26 pontos. Já o Confiança vem de vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, mas a situação ainda é complicada, pois está na penúltima colocação, com 17.

O duelo vai marcar a volta dos torcedores no OBA após liberação da prefeitura de Goiânia. O estádio vai poder receber 1.500 pessoas nesta terça-feira. Do total, 800 ingresssos foram colocados à venda, enquanto o restante será destinado aos sócios.

OS TIMES!

O Vila Nova ainda não está definido para esse jogo. Apesar da boa atuação contra o Coritiba, o técnico Higo Magalhães não vai poder repetir a formação titular.

O volante Dudu cumpre suspensão automática e será substituído por Deivid. Ainda no meio de campo, Pedro Bambu é dúvida após receber uma pancada na perna. Se não reunir condições de jogo, o escolhido deve ser Tiago Real.

Diferente do adversário, o Confiança tem a chance de repetir a escalação do último jogo. E é justamente isso que deve fazer o técnico Luizinho Lopes, pois o Dragão teve uma grande atuação diante do Sampaio Corrêa.