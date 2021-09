Vila Nova x Náutico – Tigre e Timbú se enfrentam com objetivos opostos na Série B – Futebol Interior

Goiânia, GO, 09 (AFI) – Em uma das duas partidas que irão movimentar as disputas da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta sexta-feira (10), Vila Nova e Náutico irão se enfrentar no Estádio do OBA, às 21h30, com objetivos distintos. Vindo de dois empates seguidos, o Timbu tenta voltar a vencer para encostar no G4, enquanto o adversário tenta chegar ao terceiro jogo seguido sem derrota para se afastar de vez do Z4.

Depois de liderar boa parte do primeiro turno, o Náutico acabou caindo na tabela e atualmente aparece na sétima colocação com 35 pontos – três a menos que o Botafogo que tem 38 e é o primeiro time na zona de acesso. Já o Vila Nova tem 23 pontos e aparece na 16ª posição, bem próximo a zona de rebaixamento.

VILA NOVA

Para o duelo, o técnico Higo Magalhães até poderá contar com Nico Maná e Tiago Real, contratados nesta semana, mas não deve fazer grandes mudanças no time titular e deve repetir a escalação dos últimos jogos. Na visão do comandante, a equipe precisa repetir a atuação que teve contra o Avaí para ficar mais próximo de um bom resultado.

“Espero que possamos repetir uma atuação bem próxima daquela contra o Avaí. Acho que a agressividade tem que permanecer dentro da nossa característica de jogo. Principalmente por entender a nossa situação e o quanto é crucial, uma vitória agora. Respeitamos muito a força do adversário, sabemos dos objetivos deles. Agora, em se tratando de pontuação, a gente necessita muito de fazer um grande jogo e vencer. Então, esperamos manter o mesmo nível de efetividade e agressividade no jogo”, analisou o treinador durante a semana.

NÁUTICO

Do outro lado, o técnico Marcelo Chamusca tem um desfalque certo e uma novidade para armar o time titular do Náutico. Isso porque, o atacante Caio Dantas segue de fora. Mesmo recuperado de lesão, o atleta ainda precisa de um recondicionamento físico para poder voltar a atuar.

Além dele, Breno Lorran, em fase de transição, Kieza com ruptura no tendão de Aquiles e Iago Dias, suspenso, também estão de fora. Por outro lado, o também atacante Vinicius volta de suspensão após ficar de fora na rodada passada contra o Guarani e deve voltar ao time titular.