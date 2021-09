Vila Nova x Operário-PR – Após vencer clássico, Tigre tenta embalar para abrir distância da zona de rebaixamento da Série B – Futebol Interior

Goiânia, GO, 27 (AFI) – Depois de vencer o clássico contra o Goiás, pelo placar de 2 a 1, o Vila Nova tenta embalar mais um bom resultado para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira (28), em jogo válido pela 27ª rodada, o Tigre recebe o Operário-PR, no Estádio do OBA, em Goiânia, às 21h30.

Atualmente com 30 pontos, o Vila Nova aparece na 15ª colocação, com quatro pontos a mais que o Brusque, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que tem 26. Do outro lado, sem vencer há seis rodadas, o Operário-PR busca a reabilitação para sair da zona intermediária da tabela. Com 34 pontos, o Fantasma está há 10 pontos do CRB, primeiro time dentro do G4.

VILA NOVA

Depois do bom resultado contra o Goiás, o técnico Higo Magalhães não deve fazer nenhuma mudanças no time titular do Vila Nova, pelo menos foi isso que ele demonstrou no treinamento desta segunda-feira (27). Sem desfalques, o comandante irá manter o meio-campo com Deivid, Dudu e Arthur Rezende e projetou um duelo complicado contra o Operário-PR.

“Vai ser um grande duelo, muito forte, teremos muitas dificuldades. Sei que existe essa expectativa muito grande, mas temos que respeitar muito o adversário e saber que vai ser um duelo muito forte. Com a colaboração de todos, vamos tentar fazer mais uma grande partida”, disse.

OPERÁRIO-PR

Do outro lado, o técnico Matheus Santos irá fazer mudanças no Operário-PR, em relação ao jogo passado. Isso porque, Djalma Silva cumpriu suspensão e volta a ficar a disposição para atuar na lateral-esquerda, liberando Fabiano – que havia jogado improvisado – para voltar ao ataque.

No meio-campo, Marcelo Santos não agradou e agora Alan e Rafael Longuine disputam a titularidade. Por fim, no ataque, Gustavo Coutinho vem ganhando moral com o comandante e pode aparecer no time titular, brigando por uma vaga com Thomaz, Paulo Sérgio e Rafael Oller.