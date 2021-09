Vilma Alimentos abre vagas de emprego em Minas Gerais

Vilma Alimentos abre NOVAS vagas de emprego para colaboradores de diferentes áreas de atuações em Minas Gerais. Para se candidatar, é necessário preencher todos os requisitos informados pela empresa. Confira todas as informações!

Vilma Alimentos anuncia oportunidades de emprego

São diversas oportunidades disponíveis para profissionais de diferentes especializações em municípios de Minas Gerais. Dentre as vagas abertas, estão as funções a seguir:

Analista Fiscal Sênior;

Supervisor de Merchandising;

Auxiliar de Produção – Exclusivo para PCD;

Programador de Manutenção;

Eletricista;

Mecânico.

Ainda, além da remuneração conforme o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios de restaurante interno, convênio com empresas parceiras, auxílio farmácia, participação de lucro, consignado, convênio odontológico, convênio médico, café da manhã, desconto em produtos e seguro de vida.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Vilma Alimentos, os candidatos precisam acessar o site de participação, clicando aqui, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo em candidate-se.

A Vilma Alimentos está entre as maiores indústrias alimentícias do Brasil, é referência na fabricação de produtos inovadores, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país há mais de 90 anos.

Gostou das informações? Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!