“Vim para jogar” – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 29 (AFI) – O zagueiro Alan Empereur estreou no empate em 0 a 0 no Cuiabá com o Atlético-GO na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe se prepara para o jogo contra o América-MG, que marcará a volta do público.

O Dourado ocupa a décima colocação no campeonato com 29 pontos. Até aqui, o time marcou 23 gols e sofreu 22. A equipe está seis pontos a frente do Z4 e quatro pontos atrás do G6.

QUER JOGAR

Alan falou sobre sua estreia com a camisa do Cuiabá e do desejo de ser titular da equipe.

“Fiquei muito feliz de ter estreado. Acho que fui bem, depois de quase três meses parado. Não decido isso [titularidade]. Eu dou meu máximo todo dia para ajudar meus companheiros. Está na mão do Jorginho, eu mostrei para o que vim, que é ajudar no objetivo do clube. Vim para jogar e estou à disposição do clube e do treinador”, disse ele.

O zagueiro também citou a expectativa para a volta da torcida.

“O apoio é muito importante, depois de tanto tempo sem a ajuda do público com essa pandemia. A ajuda do público é enorme, é uma partida muito importante para o nosso campeonato. Vamos acertar as coisas durante a semana para tentar sair com a vitória. Contamos com o apoio do público, que é muito importante e pode fazer a diferença”, completou.

PRÓXIMO JOGO

O jogo diante do América-MG será no próximo sábado, às 16h, na Arena Pantanal. Será permitida a entrada de 35% da capacidade do estádio e os valores do ingresso variam entre R$ 30 e R$ 120.