Virada da Ponte, garotada no Paulista e muito mais; Confira TODOS os RESULTADOS da sexta! – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – O sextou no futebol contou com participação intensa da garotada no Paulista. Teve jogo do Sub-20, Sub-17 e até Sub-17. No profissional, os destaques ficam para os duelos no Campeonato Brasileiro Série B e Série C. Ainda rolou duas partidas dos hermanos, no Campeonato Argentino e duas pelo Campeonato Gaúcho A2, para fechar.

CONFIRA OS RESULTADOS DO DIA:

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 22ª RODADA

Ponte Preta 3 x 2 Sampaio Corrêa, no Moisés Lucarelli

Vasco 1 x 1 Brasil-RS, no São Januário

Brusque 0 x 0 Avaí, no Augusto Bauer

CSA 1 x 1 Vila Nova, Rei Pelé

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C – 15ª RODADA

Mirassol 2 x 5 São José, no Maião

PAULISTA SUB-20 – 5ª RODADA

Grupo 1

América 0 x 2 Fernandópolis, no Benedito Teixeira

PAULISTA SUB-17 – 2ª RODADA

Grupo 7

Mauá 1 x 0 Mauaense, no Pedro Benedetti

PAULISTA SUB-15 – 2ª RODADA

Grupo 7

Mauá 0 x 4 Mauaense, no Pedro Benedetti

CAMPEONATO ARGENTINO – 10ª RODADA

Defensa y Justicia 1 x 1 Central Córdoba, no Norberto “Tito” Tomaghello

Huracán x Aldosivi, no Tomás Adolfo Ducó

CAMPEONATO GAÚCHO A2 – 4ª RODADA

Lajeadense 0 x 0 Avenida, na Arena Alviazul

São Gabriel 2 x 1 Guarani de Venâncio Aires, no Silvio Corrêa