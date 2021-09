Virgínia Fonseca desabafa após críticas por dançar onde cinzas do pai serão jogadas

De Portugal, a influenciadora digital Virginia Fonseca desabafou sobre o volume de críticas que vem recebendo nas redes sociais. Isso depois de ela ter compartilhado uma dancinha gravada à beira do Rio Tejo, em Portugal, onde as cinzas do pai, Mário Serrão, morto recentemente, serão jogadas. Sobre a situação, Virginia pontuou que as pessoas que não gostam dela sabem “pegar em seu ponto fraco”: “Não está fácil, viu?”, comentou.

“Antes era ‘quer ganhar dinheiro em cima da filha’, ‘usa a filha’, ‘não cuida da filha’, ‘péssima mãe’, só porque eu posto a Maria aqui (nas redes sociais), como também posto tudo. Agora, tudo é sobre o meu pai. Tento me distrair, ‘seu pai morreu’; dou um sorriso, ‘seu pai morreu’; eu canto, ‘seu pai morreu’ “, começa ela, no desabafo, na web.

A influenciadora, que é mulher do cantor Zé Felipe, acrescenta: “Galera, eu sei que meu pai morreu, ok?” Sei e estou sentindo muito, muito mesmo! Só quem já perdeu pessoas queridas sabem da dor… Não estou postando isso para as pessoas que não gostam de mim, porque sei que elas não gostam mesmo e foda-se. Posto para quem gosta de mim, e eu morro de medo de perder vocês. Estou tentando seguir a minha vida, porque ela continua. Meu pai se foi e sempre será o amor da minha vida, mas ele se foi, nada vai trazer ele de volta, e eu preciso aprender a lidar com isso”.

Virginia cita ainda o marido, a filha e a mãe para cuidar, e ressalta que precisa ser forte por “trabalhar com a própria imagem”. “No meu interior, apenas eu sei o que estou sentindo”, afirma ainda. “Sei que algumas pessoas precisam me ver chorando para se sentirem felizes. Às vezes, conseguem, aqui não tem nenhum robô”, diz.