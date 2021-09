Virgínia Fonseca fala sobre piora na saúde do pai: ‘Notícias não são boas’

Virgínia Fonseca atualizou os fãs sobre o estado de saúde do pai nesta terça-feira (14). De acordo com a influencer, Mario Serrão voltou ao hospital mesmo após a alta médica por conta da piora no quadro.

“Estou indo para o hospital ver meu pai. Notícias não são boas. peço orações de todos vocês, por favor”, disse a youtuber, que é casada com Zé Felipe.