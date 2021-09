Virginia Fonseca faz festa com influenciadores e internautas criticam aglomeração

A influenciadora digital Virginia Fonseca deu uma festa daquelas, na noite da última quinta-feira e madrugada desta terça. O evento contou com a presença de cantores e famosos das redes sociais, que curtiram bastante. A própria Virgínia, assim como os convidados, compartilharam registros durante os momentos de diversão. Internautas, porém, fizeram criticas à influenciadora, por causa da aglomeração de pessoas no evento. Nas imagens, os convidados não aparecem usando máscaras.

“Que lindo o evento da Virginia, né? Todo mundo sem máscara e aglomeração. Maravilhosa!”, ironizou uma internauta, através do Twitter. “Chocada com o tanto de gente na festa da Virginia. A aglomeração rolando solta”, observou outra. “Como alguém pode estar interessado na festa da Virginia e não preocupado com o fato dela promover uma aglomeração no meio de uma pandemia? Por mais que a vacinação esteja andando, não acabou! Fico abismada como esse povo tem um pano quando é conivente”, criticou outra usuária das redes sociais.