Virgínia Fonseca lamenta morte do pai: ‘Muito pesar e dor’

“É com muito pesar e dor que venho comunicar vocês o falecimento do meu pai. Vou amá-lo para sempre e sei que ele estará presente em meu coração para sempre! Que ele descanse em paz e que Deus o tenha”, escreveu a esposa de Zé Felipe.

Mário ficou internado de julho a agosto com pneumonia, mas chegou a receber alta no final do mês passado. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhava as suas idas ao hospital visitar o pai.