Virtualmente classificado, Tombense-MG está com as duas mãos na vaga no Grupo A – Futebol Interior

Tombos, MG, 22 (AFI) – Sem dúvida entre os cinco times que disputam as três vagas em aberto ainda no Grupo A, o Tombense é quem tem a situação mais tranquila para avançar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E, agora, o Portal Futebol Interior faz as contas com você, internauta, explicando a situação do time mineiro.

Depois de vencer o Santa Cruz, de virada, pelo placar de 2 a 1 e decretar o rebaixamento do rival pernambucano, o Tombense ficou com as duas mãos na vaga e está virtualmente classificado, bem próximo de se juntar o Paysandu entre os times garantidos do Grupo A.

O time mineiro pode até ser igualado em pontos pelo Ferroviário-CE, quinto com 24 pontos, no entanto, tem maior saldo de gols: 9 a 3. Ou seja, além de perder nesta última rodada, o rival tem que ganhar e tirar seis gols de saldo. Se empatar, se classifica sem depender de ninguém.

Na última rodada, o Tombense irá visitar o Volta Redonda-RJ, que também está na briga pela classificação, no Estádio Raulino de Oliveira, ás 17h de sábado (25). No mesmo horário, o Ferroviário joga contra o Floresta, no Estádio Vovozão.