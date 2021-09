Visando 2022, time catarinense anuncia ex-técnico do Santa Cruz e Paysandu – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) O Concórdia confirmou nesta sexta-feira a contratação do técnico Itamar Schülle para comandar a equipe em 2022 na disputa da Série A do Campeonato Catarinense. Junto com ele, chega o preparador físico Carlos Bedin (Gamarra)

Itamar Schülle tem 55 anos e já passou por Figueirense, Juventus, Joinville, São Luiz, GE Brasil, São José, Pelotas, Novo Hamburgo, Chapecoense, Santo André, Caxias, Operário Ferroviário, Botafogo (PB), ABC, Cuiabá, Vila Nova, Criciúma, Santa Cruz, Em 2021 após a derrota por 4 a 2 no jogo de ida da final do Campeonato Paraense, diante do Tuna Luso, foi mandado embora no Paysandu. Desde então estava desempregado.

“Estaremos montando um trabalho forte e consistente e brigaremos para levar o Concórdia a rumos maiores, como Série D e outros objetivos que a direção e a própria comunidade e torcida do Concórdia tem, sempre com responsabilidade e respeito”, destacou o técnico Itamar Schülle.