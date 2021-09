Vitória 0 x 0 Coritiba – Leão segura o líder, mas chega a dez rodadas na degola – Futebol Interior

Salvador, BA, 22 (AFI) – O Vitória sentiu o ‘gostinho’ do triunfo na noite desta quarta-feira, fez um bom jogo, mas ficou apenas no empate sem gols diante do líder Coritiba, no Barradão, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time baiano criou as melhores oportunidades e, apesar de ter sido melhor, conseguiu um ponto importante na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Vitória chegou a sua décima rodada dentro da degola e ficou na 17ª colocação, com 25 pontos, contra 26 da Ponte Preta, a primeira fora da Z-4. O Coritiba, por outro lado, lidera, com 49 pontos. Em segundo, o Goiás tem 45. O time paranaense segue com a defesa menos vazada do torneio.

FOI FRACO

Para arrancar pontos do líder do campeonato, o Vitória precisou concentrar todas suas forças na marcação, anulou o Coritiba no primeiro tempo até com facilidade, mas não teve pernas para buscar o gol. Com seus principais jogadores bem marcados, a equipe paranaense não conseguiu se impor, como foi nas partidas anteriores.

Vitória e Coritiba ficam no 0 a 0

Foram 30 minutos sem um lance perigoso sequer. Na primeira escapada, o Coritiba ameaçou. Robinho recebeu de Igor Paixão e obrigou Lucas Arcanjo a fazer a defesa. O time paranaense chegou a esboçar uma pressão, mas esbarrou na marcação do time rubro-negro, que, depois de muito tempo, esteve impecável.

POR POUCO, LEÃO!

No segundo tempo, o Coritiba voltou de forma sonolenta e não saiu atrás do placar por detalhe. Culpa de Wilson, que fez um milagre no arremate de Marcinho. O Vitória também quase colocou tudo a perder. Caíque Souza fez dura falta em Robinho e escapou de ser expulso – só o amarelo foi aplicado.

O Vitória começou a gostar do jogo, chegou a colocar Wilson novamente para trabalhar, mas também deu espaço para o Coritiba ameaçar. Léo Gamalho era a principal opção. O atacante chegou a criar bons momentos para o time visitante. A bola, porém, insistiu em não entrar.

E ficou assim até o apito final. O Vitória ainda criou uma última chance, mas não conseguiu passar pela defesa menos vazada da competição.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Londrina no sábado, às 16h, no estádio do Café, em Londrina (PR). No mesmo dia, às 21h, o Coritiba recebe o Guarani, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).