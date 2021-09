Vitória anuncia atacante que vinha defendendo time do Brasileirão – Futebol Interior

Salvador, BA, 29 (AFI) – Em situação delicada no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitória anunciou na noite desta quarta-feira a contratação do atacante Fabinho, jovem de apenas 21 anos que chega para melhorar o desempenho do setor ofensivo na briga contra o rebaixamento.

Fabinho é formado na base do São Paulo, mas no ano passado foi comprado pelo Athletico-PR. Acontece que o jogador não foi aproveitado na capital paranaense e acabou sendo emprestado à Chapecoense, onde ele também não teve oportunidades e acabou amargando o banco de reservas.

O atacante já está em Salvador e realizou exames médicos antes de assinar contrato de empréstimo até o final da Série B.

Apesar de anunciado, sua presença ainda é incerta no confronto do próximo sábado, quando o Vitória visitará o Goiás, às 16 horas, no Serrinha, em Goiânia (GO).

Independente disso, o jogador sabe que sua missão é colocar as bolas nas redes para que o Leão não amargue um vexatório descenso para a Série C de 2022.