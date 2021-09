Vitória contrata vice-artilheiro da Série C – Futebol Interior

Salvador, BA, 20 (AFI) – O Vitória está apostando na artilharia para escapar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube baiano acertou com o atacante Manoel, do Altos, por empréstimo, até o final da temporada.

Manoel marcou oito gols da Série C, mas o Altos acabou sendo eliminado da competição. O jogador, de 32 anos, ainda tem passagens por Brasiliense, Imperatriz, Boa Esporte e Grêmio Anápolis. Na temporada, fez 22 gols.

Manoel é o novo reforço do Vitória. Foto: Wenner Tito

No Vitória, Manoel brigará por posição com David, Caíque Souza, Samuel e Marcinho. Eron e Mateusinho também são jogadores da posição. O técnico Wagner Lopes terá uma dor de cabeça boa para montar o ataque do Leão.

SÉRIE B

O Vitória é o 17º colocado da Série B, com 24 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Vila Nova, com 26. Na próxima rodada, o desafio é diante do Coritiba, na quarta-feira, no Barradão.