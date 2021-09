Vitória do Ituano define os dois primeiros classificados à segunda fase – Futebol Interior

Campinas, SP, 06 (AFI) – Com a vitória do Ituano por 2 a 1 sobre o Figueirense, no complemento da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, não é só o torcedor de Itu que está feliz. Também estão vibrando as torcidas de Ypiranga-RS e Novorizontino-SP.

Isso porque com o resultado, a quinta colocação continua sendo ocupada pelo Botafogo-SP, que tem 20 pontos e só pode chegar a 29. Como gaúchos e paulistas já somam 30, não podem mais saírem do G4 do Grupo B.

Ituano, com 28 pontos, e Criciúma, com 26, completam o G4. Agora, restam apenas três rodadas para a definição das posições e dos dois últimos classificados do grupo, além das quatro vagas abertas no equilibrado Grupo A.