Vitória vende, rescinde contrato com lateral, mas Athletico-PR não assume – Futebol Interior

Salvador, BA, 02 (AFI) – O lateral-esquerdo Pedrinho está sem lesão, sem suspensão a cumprir, mas não entra em campo pelo Vitória. O clube acertou a saída do jovem de 19 anos ao Athletico-PR, porém, a CBF ainda não regularizou o acordo por “motivos desconhecidos” e a situação de Pedrinho é incerta.

O jogador foi a Curitiba, realizou exames médicos e voltou a Salvador sem um contrato em mãos. O Vitória já rescindiu com Pedrinho, e só depende do Athletico para fechar, de vez, a transferência. O Leão ainda não recebeu o pagamento da primeira parcela.

A venda de Pedrinho seria apenas uma parte do acordo com o Athletico, que também envolveria Pablo Silles, no valor de R$ 10 milhões, sendo R$ 8,5 pelo jovem defensor. O Furacão descartou a chegada do volante, porém, e só contratou, segundo o Vitória, Pedrinho.

‘SEMPRE TIVE CONFIANÇA’

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO VITÓRIA

“Conforme noticiado pela mídia, o lateral esquerdo Pedrinho, 19 anos, do Vitória, despertou interesse do clube Athletico-PR após a boas atuações na Série B. Depois de acertadas as negociações contratuais, o Vitória assinou a transferência definitiva para o Athletico, ficando acertado o retorno imediato do atleta para o Vitória por empréstimo, até o final de 2021.

Assim que o contrato foi enviado ao Vitória e ao atleta para assinatura, o Vitória efetuou a rescisão com o atleta e a sua liberação no Boletim Informativo Diário da CBF, para que o mesmo pudesse assinar o novo contrato com o Athletico e seguir para realização de exames em Curitiba. Por motivos que são desconhecidos ao Vitória, apesar da conclusão do negócio, o Atleta retornou a Salvador sem que o seu novo contrato fosse registrado na CBF, não podendo ser reintegrado à equipe.

O Vitória informa que já ajuizou uma demanda na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para fazer valer os termos negociados, devendo o Athletico regularizar o registro do atleta na CBF e possibilite a sua imediata reintegração à equipe do Vitória.”

E AÍ?

O lateral-esquerdo não entra em campo desde o empate em 1 a 1 com o CRB, há 15 dias, pelo Campeonato Série B e treina com um personal trainer para manter a forma. Pedrinho sequer pode ser relacionado pelo Vitória que, na 18ª colocação, visita o Operário no Germano Kruger, neste sábado (04), às 11 horas.