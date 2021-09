Vitória x Botafogo – Fogão vai encostar no líder? – Futebol Interior

Salvador, BA, 29 (AFI) – Time de melhor aproveitamento no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, o Botafogo tem uma boa oportunidade para se consolidar no G4 nesta quarta-feira, quando vai até Salvador enfrentar o desesperado Vitória, a partir das 21h30, no Barradão, pela 27ª rodada.

As sete vitórias nos últimos dez jogos colocaram o Botafogo na vice-liderança, com 47 pontos. Mais um resultado positivo nesta quarta-feira pode fazer os comandados por Enderson Moreira abrirem até cinco pontos do Goiás, primeiro time fora do G4.

O Vitória, por sua vez, está na luta contra o rebaixamento. Sem ganhar há quatro rodadas e passando por um momento delicado também fora de campo, o tradicional clube baiano se encontra na 18º colocação, com 25 pontos. Um resultado positivo, porém, pode tirá-lo do Z4.

É COMPLICADO

O técnico Wagner Lopes admitiu que os salários atrasados podem estar influenciando no desempenho do time. Além disso, o Vitória tem desfalques importantes para esse jogo, como o volante Fernando Neto e o atacante Marcinho, suspensos. Esse último já não poderia jogar por questão contratual, por pertencer ao Botafogo.

“Acho que esse é um problema gravíssimo que reverbera em todos. Não só nos problemas internos, mas também afeta muitas famílias, afeta concentração, afeta disposição, afeta tudo. Então, é claro que a gente também tem problemas de falta de concentração que é oriundo disso”, disse o treinador rubro-negro.

PÉS NO CHÃO

A sequência de bons resultados tem deixado os torcedores do Botafogo eufóricos. Os mais animados estão falando até no título da Série B. Dentro do elenco, porém, a ordem é manter os pés no chão para não perder o foco no principal objetivo do clube: o acesso à elite do Brasileirão.

“A gente tá muito querendo o principal objetivo do ano, que é o acesso à Série A. A gente está buscando a cada dia isso, se distanciar do quinto lugar. Primeiro a gente tem que se consolidar de fato no G-4 para que depois a gente venha a pensar no título”, disse o meia Marco Antônio.

Em relação ao time que ganhou do Sampaio Corrêa, por 2 a 0, no último domingo, o técnico Enderson Moreira vai realizar apenas uma mudança. O zagueiro Joel Carli ficou no Rio de Janeiro para se recondicionar fisicamente e será substituído por Kanu, que cumpriu suspensão automática.

O atacante Warley é outro que reforça o Botafogo em Salvador depois de cumprir suspensão, mas deve ficar como opção no banco. Já o lateral-direito Rafael, que estreou contra o Sampaio Corrêa, não viajou para aprimorar a parte física.