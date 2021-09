Vitória x Remo – Em busca da regularidade, equipes se enfrentam no Barradão – Futebol Interior

Salvador, BA, 9 (AFI) – Sem perder há seis jogos, mas só com dois triunfos, o Vitória recebe nesta sexta-feira o Remo, que não sabe o que é vencer nas últimas três partidas. O duelo, marcado para as 19h, no Barradão, é válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O clube baiano é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 23 pontos. A equipe rubro-negra vem de vitória sobre o Operário por 1 a 0, fora de casa.

Quatro pontos a mais que o adversário, o Remo é o 12º. Na última partida, a equipe paraense perdeu para o Botafogo por 1 a 0 em casa.

VITÓRIA

Para este jogo, o técnico Wagner Lopes vai mexer na equipe do Vitória. Após cumprir suspensão na última rodada, o lateral-esquerdo Roberto volta ao time na vaga de Mateus Moraes

O jogador destacou as dificuldades da partida e pede concnetração para o clube baiano sair de campo com os três pontos.

“É um confronto direto. Claro que todo jogo é importante, mas acredito que o nível de concentração tem que ser bem maior agora porque acredito que é um momento crucial para sair de vez desse fantasma para a gente começar a brigar por outra coisa”, projetou.

REMO

No Remo, o técnico Felipe Conceição mais uma vez não poderá contar com o zagueiro Kevem. Suspenso diante do botafogo, o defensor ainda não se reuperou das lesões e ainda sente dores. O lateral esquerdo Igor Fernandes e o zagueiro Fredson, também contundidos, ficam de fora. Além deles, o atacante Victor Andrade, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não poderá atuar.

Por outro lado, o lateral direito Wellington Reis se recuperou de contusão e fica à disposição do treinador remista, assim como os novos contratados, o zagueiro Edu e o lateral-esquerdo Raimar, que já treinaram com o elenco.

Os atacantes Lucas Tocantins, recuperado de problemas físicos, e Renan Gorne, que estava suspenso, também são as novidades no Remo.