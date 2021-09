Viúva de Dudu Braga desabafa após morte do marido: ‘Buscando forças’

Valeska Braga, viúva de Dudu Braga, falou pela primeira vez sobre a morte do marido. Ela usou as redes sociais no último domingo (12), para desabafar sobre a perda do amado e agradecer todo apoio recebido.

“Queria agradecer todos vocês pelas mensagens, homenagens, orações, pelas palavras de carinho! Mas ainda não estou pronta para responder! Mas assim que possível respondo! Estou buscando forças! Obrigada por tanto amor com o Dudu Braga”, escreveu.

O filho de Roberto Carlos faleceu na última quarta-feira (8), aos 52 anos, após complicações de um câncer irreversível. Dudu deixou esposa e a filha de 5 anos, Laura Braga.

Confira a publicação: