Viúva de MC Kevin homenageia funkeiro: ‘Descansa meu menino’

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, homenageou o funkeiro através de suas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (9). Através dos stories de seu Instagram, a advogada emocionou os seguidores.

“Não foi perfeito, mas foi ele que me ensinou o que é amor! Aonde quer que eu vá falarei do seu nome e do nosso amor! Não é sobre ter é sobre ser! As homenagens estão apenas começando, carregarei o fardo leve de fazer com que você permaneça no coração dos que te amam! Me ajuda aí de cima, que mostro aqui de baixo as suas qualidades! Descansa meu menino e obrigada por tudo!”, escreveu.

MC Kevin morreu no dia 16 de maio, aos 23 anos, desde então diversas polêmicas rondaram a causa da queda do funkeiro que estava em um hotel no Rio de Janeiro.