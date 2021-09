Viúva de Paulinho, do Roupa Nova, anuncia gravidez do marido falecido

A viúva de Paulinho, integrante da banda Roupa Nova, utilizou as redes sociais para anunciar que está grávida do marido falecido. Elaine Soares Bastos surpreendeu a todos com a notícia.

O artista, que faleceu há 9 meses por conta da Covi-19, havia sido aconselhado a congelar os espermatozoides, já que o processo de quimioterapia poderia afetar a produção dos hormônios. E, agora, a esposa optou por fazer o procedimento de fertilização in vitro.