Vivo nas oitavas, Campinense-PB consegue liberação de mais de R$ 500 mil na Justiça – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 22 (AFI) – Vivo no Campeonato Brasileiro Série D, o Campinense conseguiu algo importante fora de campo: a liberação das cotas. O valor de R$ 500 mil estava bloqueada pela Justiça e agora será usado para quitar parte das dívidas e investir no clube.

Entre os valores, estão R$ 411.591,89 pela participação na Copa do Brasil, R$ 126.738,75 do auxílio da CBF e R$ 3.323,08 do programa de sócio-torcedor, totalizando R$ 541.653,72.

OITAVAS DE FINAL

Dentro de campo, o Campinense segue se preparando para enfrentar o Guarany-CE pelas oitavas de final. O primeiro jogo será sábado, às 16h, no Amigão.

Os times brigam pela vaga às quartas de final, fase decisiva para decidir o acesso à Série C, que contará inclusive com o uso do Árbitro de Vídeo (VAR).