Vizinho é preso suspeito de estuprar menina de três anos

Um homem de 60 anos foi preso nesta segunda-feira (20) suspeito de estuprar uma menina de três anos em Paraíso do Tocantins (TO). Ele é vizinho da família da vítima. As informações são do G1.

A mãe da criança desconfiou do comportamento do idoso e da filha. A prisão foi determinada após exames periciais comprovarem o abuso.

Também foi descoberto que o suspeito é procurado há cinco anos por uma denúncia de outro crime sexual, que aconteceu no Mato Grosso. Ele foi levado a Casa de Prisão Provisória de Paraíso.