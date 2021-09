Volante do Remo quer ‘permanecer titular e ajudando a equipe’ – Futebol Interior

Belém, PA, 07 (AFI) – O Remo segue se preparando para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time entra em campo na próxima sexta-feira contra o Vitória.

Ainda sem vitórias no returno, o time pode passar por mudanças na escalação. Mas tem jogador que não quer perder espaço.

SEQUÊNCIA

O volante Arthur foi titular nas últimas cinco rodadas e pretende seguir entre os 11 iniciais.

“É continuar trabalhando todos os dias, como venho fazendo. É demonstrar no dia a dia, a cada trabalho, para mostrar que tenho condições de permanecer como titular e ajudar a equipe”, disse ele.

O jogador também falou sobre o próximo confronto.

“Sabemos que é um jogo de seis pontos, um jogo direto. Vamos ver o que o (técnico) Felipe Conceição tem a dizer, estudar o máximo, para que possamos fazer um bom jogo, como fizemos contra o Botafogo, e sair lá com o resultado positivo. É o que nos interessa”

O JOGO

A partida contra o Vitória está marcada para a sexta-feira, às 19h, no Barradão, em Salvador-BA. O Remo é o 12º colocado da Série B com 27 pontos, quatro a frente do adversário, primeiro time do Z4.