Volante que teve excelente atuação contra o Santos no profissional, João Mafra marca primeiro gol pelo São Bernardo  – Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – Ele balançou a rede adversária após uma bela cobrança de falta, no canto do goleiro.

– Fiquei muito feliz de marcar esse primeiro gol pela equipe e ter ajudado meus companheiros e o time a sair com a vitória no jogo. Estamos bem no campeonato e vamos lutar por grandes coisas na competição – afirma o jogador.

Pelo Tigre do ABC, onde é capitão, Mafra disputou 4 jogos e marcou um gol.

Ele começou a sua carreira no Londrina, onde atuou na Copa São Paulo de Futebol Jr., Copa do Brasil Sub-20 e Paranaense Sub-19. No Tubarão, jogou 32 partidas e marcou dois gols.

OUTRA OPORTUNIDADE

Depois teve a oportunidade de estrear no profissional pelo Cianorte (PR), quando entrou em campo diante do Santos pela Copa do Brasil.

Ainda atuou no empate contra o Boa Vista (RJ) pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Logo após, se transferiu ao time Sub-20 do São Bernardo, onde atualmente joga no Campeonato Paulista da categoria. O atleta de 19 anos já foi campeão paranaense pelo Sub-15 do Coritiba e Sub-20 do Londrina. Mafra é a grande aposta da diretoria para o time profissional e uma das grandes esperanças de venda para clubes maiores do futebol brasileiro e internacional.