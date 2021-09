VOLL abre 40 vagas para trabalho remoto 

A VOLL, startup de gestão de mobilidade e viagens corporativas, está com 40 vagas de trabalho remoto abertas nas seguintes áreas:

Produto,

Tecnologia,

Marketing,

Data Analytics e Customer Success.

Todas as vagas são home office, ou seja, profissionais de qualquer parte do Brasil podem se candidatar, acessando o site da instituição.

Das vagas da área de tecnologia, Produto e Data Analytics, 30% estão reservadas para mulheres, que representam 52% do quadro de colaboradores da empresa.

Para se ter uma ideia, apenas 35% das pessoas matriculadas no ensino superior na área tecnológica são mulheres, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No mercado de trabalho os homens ainda ocupam a maior parte das posições de trabalho, principalmente nas áreas de exatas e tecnologia.

Para a startup que se demonstra cada vez mais com uma forte política afirmativa, realçada pela CRO da empresa, Jordana Souza:

“O número de mulheres que lideram startups no Brasil não chega a 16%. Como líder, me sinto no papel de gerar oportunidades para outras mulheres e de incentivá-las, sendo de qualquer área e função, a não desistirem de seus sonhos, a sempre se posicionarem, a expressarem suas opiniões e a ocupar seu espaço no mercado de trabalho.”

A empresa possui o certificado Great Place to Work (GPTW) ou “Excelente Lugar para Trabalhar”, selo internacional.

O certificado é obtido a organizações onde os colaboradores acreditam nos seus líderes, possuem orgulho de trabalhar na empresa e enxergam propósito no que fazem.

Expansão

A abertura das novas vagas são resultado da expansão da VOLL no Brasil. A empresa aumentou consideravelmente seu time em 2021.

Para se ter uma ideia a empresa conta com colaboradores de diversos locais:

São Paulo,

Rio de Janeiro,

Belo Horizonte,

Florianópolis,

Goiânia,

Brasília,

Recife,

Curitiba,

João Pessoa e outras 15 cidades no Brasil.

Adepta do home office, a expectativa é fechar 2021 com mais de 200 profissionais distribuídos por todo o país.

A empresa busca facilitar o planejamento de viagens de trabalho para mais de 200 clientes. Diversos parceiros estão integrados à plataforma, como aplicativos de transporte, comida e viagem.

Em 2020, a VOLL anunciou a compra da BTM Corporate, uma das maiores agências de viagens corporativas do país, fundada em 2008, em Belo Horizonte, e deu um salto em sua estratégia de expansão e também na aceleração da transformação digital do setor.

