O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou que as aulas municipais da capital baiana serão retomadas 100% presenciais a partir da próxima segunda-feira (27).

Vale destacar que a rede municipal possui 400 escola, cerca de 8 mil professores e mais de 151 mil estudantes da educação infantil e do ensino fundamental.

O anúncio do gestor municipal foi feito durante a inauguração da “Cidade da Música na Bahia”. O museu está localizado no bairro do Comércio, em Salvador.