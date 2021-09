Volta Redonda-RJ 2 x 0 Ferroviário-CE – Ferrão não tem forças para empatar e Voltaço define de falta – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 04 (AFI) – O sábado de Campeonato Brasileiro Série C acabou com importante vitória do Volta Redonda-RJ sobre o Ferroviário-CE por 2 a 0, no Raulino de Oliveira, pela 15ª rodada. O Voltaço parou em Rafael no primeiro tempo e definiu no segundo. Até deu chances para o Ferroviário entre os gols, porém, não teve sucesso. Natan e Pedrinho, de falta, balançaram a rede.

O Volta Redonda sobe para a terceira colocação do Grupo A com 22 pontos, mas ainda pode acabar fora do G4. O Botafogo-PB e o Paysandu-PA, que tem 21, ainda jogam na rodada. O Ferroviário aparece logo atrás da turma com 20. A quatro do atual líder, o Manaus-AM.

RAFAEL SALVA

O Volta Redonda precisou de dez minutos para se impor dentro de casa e colocar Rafael para trabalhar bastante. Depois de uma chegada com Emerson Jr, Pedrinho apareceu na área e foi derrubado por Sousa Tibiri. Pênalti.

Naninho pegou a bola e cobrou rasteiro no cantinho, porém, o goleiro do Ferroviário não só acertou o canto, como se esticou para evitar o gol. A posse de bola continuou com o Voltaço, mas sem efetividade.

O Ferrão assustou, pela primeira vez, aos 35 minutos. Edson Cariús acertou bom chute e Vinícius Dias defendeu. Antes do intervalo, o Volta Redonda, porém, criou mais três oportunidades e Rafael brilhou nas três para deixar o placar zerado.

FAZ UM, DESCANSA E MATA DEPOIS

O arqueiro do Ferroviário não repetiu o sucesso, depois do intervalo. Logo aos sete minutos, o Volta Redonda abriu o placar com Natan. O atacante aproveitou que a defesa não afastou, ficou com a bola e estufou as redes de Rafael.

O Ferrão tentou responder de forma imediata com Edson Cariús, mas Vinícius Dias evitou. O Volta Redonda recuou e, aos poucos, os visitantes assumiram o controle. Faltou, porém, uma chance mais perigosa.

O Ferroviário não encontrou soluções para furar a defesa do Voltaço e as intervenções de Vinícius Dias foram tranquilas. Os donos da casa, que chegaram menos, marcaram. Um golaço, por sinal. O atacante Pedrinho cobrou falta no ângulo, sem chances para Rafael e deu números finais.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Volta Redonda abre a 16ª rodada da Série C na sexta-feira (10), às 20 horas, no Pituaçu, contra o Jacuipense-BA. O Ferroviário fecha, na segunda-feira do dia 13, em casa, no Cidadde Vozão, com o Paysandu, também às 20 horas.