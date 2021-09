Volta Redonda-RJ 2 x 1 Tombense-MG – Vitória com gosto de derrota e vice-versa – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 25 (AFI) – Volta Redonda e Tombense se enfrentaram na tarde deste sábado, pela 18ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C. Os mineiros saíram na frente do placar, mas sofreram a virada e perderam por 2 a 1 no Estádio Raulino de Oliveira. Apesar disso, o Tombense comemorou a classificação, enquanto os fluminenses saíram cabisbaixos com a eliminação.

O Volta Redonda terminou na quinta colocação do Grupo A com 26 pontos, mesmo número do Manaus, que se classificou em quarto por conta do número de vitórias (7 a 6). O Tombense ficou em segundo com 27 pontos, mesmo número do terceiro colocado Botafogo-PB. Quem ficou em primeiro foi o Paysandu com 30 pontos.

Na segunda fase, o Grupo C será formado por Paysandu-PA, Botafogo-PB, Ituano-SP e Criciúma-SC. Já o Grupo D contará com Novorizontino-SP, Ypiranga-RS, Tombense-MG e Manaus-AM.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi bem movimentado e com 25 minutos três gols já haviam sido marcados. Mesmo fora de casa, o Tombense foi quem abriu o placar. Após cruzamento, o goleiro do Volta Redonda tirou de soco, mas o rebote ficou com Jefferson Renan. Ele acionou Jean Lucas, que finalizou bem e marcou.

Aos 18 minutos, porém, os mandantes conseguiram igualar o placar com Michael Paulista, que aproveitou sobra após bate e rebate para mandar para o fundo do gol. A virada veio aos 25 minutos e Michael Paulista teve participação direta. Ele cobrou escanteio na cabeça de Heitor, que não desperdiçou.

SEGUNDO TEMPO

Logo no começo da etapa final, o Tombense balançou a rede com Everton, mas a arbitragem marcou falta no lance. Logo depois, o Voltaço respondeu com Júlio Amorim, que cruzou bem para Olávio. Seria uma excelente chance, mas Moisés cortou de carrinho no momento certo.

O Tombense usou a bola parada para tentar o empate. Moisés cobrou bem e levou perigo. O jogo ficou truncado, mas o Volta Redonda chegou com perigo aos 33, com Michael Paulista, em cobrança de falta por cima. Depois o Tombense jogou com um a menos, pois Moisés foi expulso.

No final, o Volta Redonda, preocupado com possível desempate no saldo de gols, buscou o ataque e perdeu duas chances. Primeiro com Olávio, que saiu na cara do gol com opção de passe, mas resolveu chutar e foi travado. Depois, aos 48, Emerson Júnior escolhou tocar, mas a zaga interveio antes de a bola chegar em Rômulo Cabral.