Volta Redonda-RJ fecha com volante em busca da próxima fase – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 13 (AFI) – É bom o Volta Redonda-RJ se classificar à próxima fase. A diretoria anunciou um reforço para a reta final do Campeonato Brasileiro Série C, porém, o Voltaço pode ter apenas mais duas partidas até o término do contrato de Muniz.

O volante, que estava no Aymorés-MG, tem bastante rodagem pelo futebol carioca e chega como esperança rumo a próxima fase. O Volta Redonda é o sexto colocado com 22 pontos, fora do G4, mas a apenas um do quarto Ferroviário-CE.

VASCO É TIME DE SÉRIE B?

‘CHEGA PARA AJUDAR’

O presidente Flávio Horta se mostrou empolgado com a chegada de Muniz. O jogador tem 32 anos e, além de ser revelado no Vasco, já atuou por Bangu-RJ, Olaria-RJ, América-RJ e Portuguesa-RJ.

“O Muniz é um jogador experiente e que chega para nos ajudar nesta reta final de Série C. Sabemos que a nossa chave está muito equilibrada, infelizmente perdemos pontos que não podíamos, mas ainda acredito na nossa classificação e tenho certeza de que iremos brigar por ela até o final”

ALEGRE E MOTIVADO

O recém-contratado já trabalhou com o grupo nesta segunda-feira e aguarda a parte burocrática (BID) para estar à disposição do técnico Neto Colucci. O Volta Redonda entra em campo, pela penúltima rodada, contra o Floresta-CE, às 15 horas do sábado (18), no Cidade Vozão.

Muniz celebrou a oportunidade de brigar pelo acesso.

“Chego com muita alegria e motivado, porque é um prazer enorme vestir a camisa do Volta Redonda. Há muito tempo venho enfrentando, jogando contra e hoje posso estar aqui. Vou me doar, dar o meu máximo para ajudar o Volta Redonda a conquistar o grande objetivo que é o acesso à Série B.”