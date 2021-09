Volta Redonda-RJ x Ferroviário-CE – Em busca da vitória e de um lugar no G4 – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 3 (AFI) – Volta Redonda-RJ e Ferroviário-CE se enfrentam em confronto direto pelo G4 do Grupo A, no estádio Raulino de Oliveira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. No primeiro turno, pela sexta rodada, as equipes empataram pelo placar de um a um noElzir Cabral.

As equipes tem campanhas muito parecidas. O Volta Redonda-RJ ocupa o sexto lugar com 19 pontos, somados em quatro vitórias e sete empates. O time carioca não vence há quatro jogos e está dois pontos atrás do G4. Um ponto a frente está o Ferroviário-CE. Com 20 pontos, a equipe cearense está na quinta colocação, apenas há um ponto do G4. O time nordestino vem de cinco empates seguidos.

VOLTA REDONDA

Para este confronto, o Esquadrão de Aço não poderá contar com o volante Wallisson, que recebeu o terceiro cartão amarelo, os zagueiros Grasson e Heitor, que foram expulsos, e com o atacante MV, que está no Departamento Médico após passar por cirurgia.

A equipe carioca tem sofrido muitos gols nas últimas partidas. Foram cinco gols sofridos nos últimos três jogos. já o ataque funciona um pouco melhor. Com 16 gols marcados, os comandados do Neto Colucci tem o terceiro melhor setor ofensivo do Grupo A, ao lado do Paysandu-PA.

FERROVIÁRIO

Já o Ferroviário quer acabar com a sequência de empates. Para isso, o técnico Francisco Diá aposta na melhora do ataque, que é o pior de todo o campeonato, com apenas oito gols marcados.

Em entrevista, o volante Emerson Souza falou sobre o assunto.

“Batemos muito na tecla da finalização. Graças a Deus no treino estamos bem. O time tem criado, tem buscado até o último minuto, mas a bola não tem entrado. Mas espero que no jogo Deus abençoe e a bola entre sim“, disse ele.