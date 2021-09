Volta Redonda-RJ x Tombense-MG – Virtualmente classificado, Carcará joga por um empate para sacramentar a vaga na Série C – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 24 (AFI) – Diferente do Grupo B, o Grupo A ainda terá muita coisa em jogo nesta última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, que será disputada de forma completa neste sábado (25), às 17h. Virtualmente classificado, o Tombense-MG visita o Volta Redonda-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira, precisando de um empate para sacramentar a vaga e não depender de ninguém.

Atualmente na vice-liderança da chave com 27 pontos, o Tombense até pode ser alcançado em número de pontos, em caso de derrota, pela Ferroviário. Além de vencer sua partida, o rival cearense, que atualmente é quinto com 24, precisará ainda tirar a diferença no saldo de gols, que hoje é de: 9 a 3. Do outro lado, o Volta Redonda que é sexto colocado com 23 ainda corre por fora na disputa por uma das vagas. Para isso, terá que vencer o duelo e ainda contar com derrotas de Botafogo-PB e Ferroviário-CE.

VOLTA REDONDA

Precisando de uma combinação de resultados para avançar, o Volta Redonda deve ir a campo com força máxima, mesmo o técnico Neto Colucci tendo um retorno e dois desfalques. O volante Emerson Júnior, que cumpriu suspensão automática na rodada passada, está de volta. Por outro lado o volante Bruno Barra e o atacante Pedrinho, estão fora também por suspensão.

Apesar de precisar ficar ligado nos outros jogos da rodada, o comandante Neto Colucci destaca que quer a equipe 100% focada em vencer o seu jogo, para, apenas após o apito final, ver se os demais placares ajudaram o Voltaço.

“O nosso jogo principal é aqui, no Raulino, diante da Tombense. Não temos que ficar com a cabeça nos outros resultados e não focar na partida muito difícil que teremos pela frente. Precisamos, primeiro, fazer o nosso resultado, o dever de casa, e aí depois vamos ver como foi a rodada e se conseguimos ou não. Ainda acredito e muito na nossa classificação e vamos lutar por ela até o final – destacou o comandante tricolor”, destacou o comandante tricolor.

TOMBENSE

Já em solo fluminense, o Tombense finalizou a sua preparação para o duelo que deve garantir a classificação à segunda fase, afinal o Carcará precisa apenas de um empate, com um treino na tarde desta sexta-feira. Na atividade, o técnico Rafael Guanaes deu inicios que irá mandar a campo o que tem de melhor. A única baixa é o goleiro Felipe Garcia, que foi expulso no fim da partida contra o Santa Cruz, após uma confusão. Em seu lugar, quem deve atuar é Murillo que comemorou a oportnidade.

“Temos que ter a mesma postura que tivemos o campeonato inteiro. Vamos para o Rio de Janeiro tentar impor nosso estilo de jogo e com o foco em conquistar os três pontos. É um clima de decisão mesmo e vamos buscar a vitória. Venho buscando meu espaço e agora quero ajudar”, disse o arqueiro.