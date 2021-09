Volvo XC40 Pure Eletric, primeiro carro 100% elétrico da empresa, chega ao Brasil por R$ 389 mil

No começo do ano a Volvo anunciou a pré-venda da sua nova SUV elétrica XC40 Pure Eletric no mercado brasileiro, agora a empresa finalmente está disponibilizando o modelo para a venda. Esse novo carro conta com dois motores e é o primeiro totalmente elétrico lançado mundialmente pela fabricante, chegando ao mercado brasileiro custando R$ 389 mil.

Nesse seu primeiro lançamento mundial a Volvo apostou em um design bastante elegante e premium para seu novo SUV, trazendo detalhes externos que complementam um visual bastante simples. Na frente do modelo é possível notar o conceito da fabricante com o carro, substituindo as grades do motor por uma “tampa” fechada, criando um visual mais limpo na parte da frente.

Um dos principais pontos de um veículo elétrico é a sua bateria, para isso não ser um problema, a Volvo equipou o modelo com uma de 78 kWh, que é capaz de dar uma autonomia de mais de 400 quilómetros para o motorista. Entretanto esperar que um carro elétrico carregue pode ser bastante chato e tedioso, além de demorado, para isso não ser um problema para os donos do Volvo XC40 Pure Eletric, a fabricante afirma que o modelo é capaz de carregar 80% da sua bateria com apenas 40 minutos.



Créditos:

Para fazer o carregamento do veículo, o carro pode ser conectado diretamente em uma tomada convencional ou através de uma estação Wallbox, que são construídas especificamente para carregar carros elétricos.

Esse é o primeiro modelo da empresa a não vir com um sistema híbrido com um motor a combustão junto com outro elétrico, mas sim vindo com dois motores totalmente elétricos P8 AWD (All Wheel Drive). Ao todo eles podem gerar uma potência de 408 hp e 660 N.m de torque, alcançando uma velocidade máxima de 180 km/h e com uma aceleração de 0 a 100 km/h em 4.9 segundos.

O novo Volvo XC40 Pure Eletric está finalmente sendo lançado pela fabricante por R$ 389 mil e quem comprar ele até dezembro de 2021 irá ganhar de brinde uma Wallbox, para poder instalar uma estação de carregamento na própria casa.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Via: Tudo Celular Fonte: Volvo