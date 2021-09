Votorantim, empresa de materiais de construção, abre vagas para trainee

Realizado em parceria com a Eureca, consultoria que conecta talentos com o mercado de trabalho, o programa ficará com as inscrições abertas até 25 de outubro no site. Para se inscrever no Programa de Trainee 2022 da Votorantim Cimentos é necessário ter, no máximo, três anos de formação, mobilidade nacional e – por se tratar de oportunidades específicas – graduação em algum dos cursos indicados para a vaga escolhida. O processo não delimita universidade, região de procedência ou idade das candidatas e candidatos.

O Programa de Trainee 2022 da Votorantim Cimentos tem duração de 16 meses, com início em janeiro de 2022. As pessoas selecionadas vão atuar na área para a qual foram aprovadas com a realização de projetos específicos e job rotation em áreas correlatas. Em paralelo aos projetos, também participarão de sessões de mentoria com Lideranças e do Programa Potenciar junto com talentos internos de todas as empresas investidas do Grupo Votorantim, com três semanas de formação e desenvolvimento de projetos.