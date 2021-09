Wagner Lopes “esconde” a escalação, mas garante time preparado para jogo contra o Remo – Futebol Interior

Salvador, BA, 09 (AFI) – Sem perder há seis rodadas e podendo sair da zona da degola nesta próxima partida. O Vitória recebe o Remo nesta sexta-feira, no Barradão. O Time precisando vencer e torcer para um tropeço do Vila Nova, que tem os mesmos 23 pontos da equipe baiana, sendo a primeira equipe fora do Z4.

O confronto desde sexta-feira, além de tudo, é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O clube paraense, está apenas 4 pontos à frente do Vitória e vão fazer o jogo de duas equipes que estavam mal na classificação e estão apresentado um futebol melhor do que nas rodadas anteriores. O treinador, Wagner Lopes, comentou sobre o bom momento do Leão da Barra.

“Acredito que essa sequência já dura cinco jogos. Quando tem uma crise do tamanho que nós temos, o primeiro ponto é não perder, é estabilidade, você estabilizar a equipe. A melhor forma de estabilizar é não tomar gols. Quando você não toma gols ou quando você empata, você pontua. Esse é o primeiro ponto. Conseguimos três empates e duas vitórias. Acredito que é muito positivo. Nosso ambiente é muito bom. A gente conseguiu um ambiente leve, amigável, todo mundo com muita disposição para trabalhar. A gente está se unindo cada vez mais”, afirma.

ESCONDEU A ESCALAÇÃO

Durante a entrevista coletiva, o treinador não revelou os “11” que irão a campo, mas uma novidade que pode aparecer no time, é o zagueiro Roberto. Ele cumpriu suspensão na última rodada e fica à disposição do treinador para o duelo desta sexta-feira. Mas Mateus Moraes, que jogou improvisado na lateral e marcou o gol do time na última rodada, é o mais cotado para fazer dupla de zaga com Wallace.

Wagner indicou que os titulares dependem do como o adversário vem escalado, já que uma escalação revelada dias antes da partida, podem beneficiar os adversários.

“Tenho muitas dúvidas com relação ao time do Remo. Não sei se o (Felipe) Gedoz vem de falso 9, não sei se o Matheus Oliveira vem do lado ou se vem Rafinha ou se vem Jeferson. Pode ser que o Arthur venha por dentro junto com o Lucas Siqueira, o Anderson Uchoa fazendo primeiro volante. Como a gente não tem a escalação dos caras, te peço desculpa, mas treinamos as duas situações. Qualquer um dos atletas que a gente escolher, tenho certeza que vai representar muito bem o Vitória”, disse o treinador.

CAMPANHA

Com uma campanha de superação e de seis jogos invictos, conquistando 2 vitórias e quatro empates. O Leão da Barra, atualmente é o 17° colocado, empatado em pontos com o Vila Nova, e apenas dois pontos da Ponte Preta, que é a 15° colocada no momento.