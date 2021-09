Wanessa diz que ‘Show dos Famosos’ a fez voltar a acreditar em si como cantora

Wanessa é uma das participantes do ‘Show dos Famosos’, do Domingão com Huck, e arrancou elogios dos jurados na primeira apresentação, quando imitiu Celine Dion. A filha de Zezé Di Camargo analisa que esse desafio a fez voltar a acreditar em si como cantora.

“Acelerei o carro logo na largada. Agora como que a gente mantém o nível disso aqui? Quero mostrar um pouco dos lados que eu trabalho. Na Celine quis mostrar o quanto evolui musicalmente. Ouvi muito das pessoas: ‘Caramba, não sabia que você estava cantando tanto, sim’. O mais legal é sair na rua e ver o caixa do mercado te elogiando. Claro que fiquei emocionada com colegas me elogiando também. Meu pai chorou, minha mãe também. Lavei minha alma. Para mim, esse quadro já valeu a pena só por essa participação. Não foi só para as pessoas me verem cantando, mas eu também precisava disso. Voltei a acreditar em mim como cantora. Vi que tenho capacidade de ir além”, disse em entrevista à Quem.